LIFE・經典／與食物共生　家裡有「垂直農田」的生態建築The Farmhouse

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

世界上已經有數不清的特色建築，或許設計者應該開始回到有利於世界的生態模式，而非僅考慮居住者是否能住得舒適，建築事務所Precht的創始人Chris Precht和他的妻子Fei，規劃出一棟農田加上居住空間的方案The Farmhouse，拉近土地與人之間的關係，基於都市的空間狹小，垂直的農田讓這棟建築更為特別。

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The Farmhouse字義上解釋便是「農屋」，在食品製造與供應已經成為一個世界的商業系統之後，人與環境的連結變愈來愈少，許多人無法體會從土長出食物時的神奇感受，尤其在都市的大眾交通系統與建築叢林中穿梭的人們，自然與生態就像是一面不需要揭開的網，但卻與人類的生存息息相關。

身心與大自然斷了聯繫，要如何對自然與大地升起保護之心？我們在超市或市場購買食物，卻無法理解它們是無法被人類製造的，他們是需要靠土地生長出來的。

The Farmhouse的設計概念，是重新找回人與自然的連結，運用以木板以交叉方式堆疊起來，並加以固定，使用A型框架作為整體的建築架構，這樣的設計穩定性高，且製造過程不需要像混凝土一般排出大量的碳。

然而，在三角形如帳篷的空間中，就是居住的空間，挑高的大片窗景不但可以帶進充足的日光，夾層的設計還能提供私密的角落，重點是與鄰居隔間中的倒V型區域，便是農作與花園的空間，可以在裡面種植蔬菜、花朵、香草等，V型的種植方式也成為緩衝區，不但通風也可引入大片自然光。

有這樣的想法，可能是源於2年前的決定，Chris Precht與Fei將他們的辦公室從高樓林立的北京，簽到奧地利的山區裡，在偏遠的山中，他們嘗試自給自足的方式，並從這樣的生活型態獲得莫大的快樂，他們意識到食物與人類的關係，並嘗試著把這樣的概念帶進都市裡。

接下來的50年裡，消費的食物量比過去的1萬年總和都還要多，約80%的食物都將在城市中被食用，食物的供應產生的污染與浪費，有很大部分是在運輸過程中造成，若The Farmhouse的概念能被大量運用，也將縮短供應鏈造成的生態衝擊。

而垂直農田的設計，也將有效運用土地，每塊土地耕作面積更多，建築也能像溫室一般，保護植物不被多變的氣候侵襲，去除天氣條件所造成的影響。

是的，特色建築已經很多了，這樣一個有利於土地與生態的建築，我們也希望能夠愈來愈多。