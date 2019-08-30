試・開箱／全球限量2000套麥可喬丹公仔太可愛　AJ1皮革縫製像真鞋

▲全球限量2000套的麥可喬丹公仔限量珍藏版，搶先開箱給你看 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

永遠的籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan），1984 年以「飛人之姿」騰空出世，奠定難以打破的地位。如今香港知名人偶設計師Eric So（蘇勳）聯手知名人偶廠牌ENTERBAY一同推出麥可喬丹公仔限量珍藏版，打破過往擬真輪廓，以簡約線條呈現，全球限量2000套更具收藏價值，現在就由《ETFASHION》帶你搶先看。

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▲外盒印有麥可喬丹的球衣背號23 。（圖／記者鮑璿安攝）

限量2000組的麥可喬丹公仔限量珍藏版，外觀上以簡約灰色方盒收藏，看到中央印製的23號，是麥可喬丹的球衣背號，還未打開就能感受到籃球之神衝刺的熱血。開蓋之後，擺放和球衣呼應的紅色保證卡，清楚告知是第幾隻出場的人偶，頗有收藏價值。

▲設計師Eric So擅長使用簡單輪廓線條，來呈現 MJ 的臉龐。（圖／記者鮑璿安攝）

此次商品由香港知名人偶設計師Eric So（蘇勳）與知名人偶廠牌ENTERBAY聯手打造，ENTERBAY的 NBA Figure 一直以精緻的頭雕與高可動性，講求質料與細節聞名。尤其是籃球之神麥可喬丹版本，總是讓收藏家期待著。

然而這次公仔不走擬人系頭雕設計，採用一貫 Eric So 風格的簡單輪廓線條來呈現 MJ 的臉龐，黑眼珠與手繪的鬍子，還有左耳上的耳環，反而更顯獨特性，相信這款公仔的設計，連女生都會喜愛不已。身體比例上，依舊維持著 1/6 的經典比例，不過少了人工關節，只能以立像的方式呈現，盒內還有附支架與公牛 Logo 地板，展現出最帥的站姿。

▲球衣縫製細膩，連腳上穿的Air Jordan 1 Chicago 也是全皮革製成，NT$9,600。（圖／記者鮑璿安攝）

其餘細節上，保留著ENTERBAY 一貫的細膩，從球衣的縫製、印刷等 Logo 細節，俐落清晰， 連腳上穿的Air Jordan 1 Chicago 也是全皮革縫製而成，鞋帶也是用真的線穿成的，細看宛如真鞋相當用心。特別之處更在於，籃球上配備可吸磁鐵，所以違反地吸引力，讓麥可喬丹公仔能夠一手輕巧掌握籃球，宛如真人上身一般獨具魅力。ENTERBAY x Eric So 1/6 Michael Jordan公仔將於8月31日限量開賣，感興趣的朋友快點衝一波收藏吧。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 30 日 上午 4:37 張貼

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