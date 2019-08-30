可製造沙林毒氣！日本對南韓出口「化骨水」　貿易戰後首次批准

▲日韓貿易戰後，日本首度批准對南韓出口俗稱為「化骨水」的高純度氟化氫。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本因與南韓的「二戰徵用工」爭議，從7月起加強管制對南韓出口3種半導體產業的重要原料，但是日本政府已在日前首度批准，對南韓出口其中一項俗稱為「化骨水」的半導體原料高純度氟化氫。

請繼續往下閱讀...

▲美日韓三邊會談時，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）



根據《韓聯社》報導，此次的進口方為南韓電子產業巨頭三星電子，於7月4日左右提出申請，南韓產業通商資源部相關人士強調，不會對個別出口許可感到可喜或憂心，目前尚不清楚此次的出口是否能緩和日韓之間的緊張關係。

日本政府自7月4日起加強管制3種半導體材料，包括限制光阻劑光刻膠、氟化聚醯亞胺以及氟化氫，其中光刻膠已經批准出口2次，氟化氫為強酸劇毒溶液，台灣俗稱為「化骨水」，除了用於半導體之外，還能用於製造沙林毒氣，這批獲准出口的氟化氫於8月21日首度運抵南韓。

▲氟化氫可用於製造沙林毒氣。（圖／翻攝自維基百科）。



日本執政黨自民黨代理幹事長萩生田光在「BS富士電視台」節目更聲稱，因為半導體材料有可能經由南韓被北韓用於化學武器開發，因此要加強限制。

根據日媒《共同社》報導，南韓產業通商資源部相關人員指出，日本今後也可能肆意進行（是否批准的審查），南韓方面要求無條件完全恢復原狀（取消管制）的立場不變。

韓聯社還就日方一系列措施介紹觀點稱，「不能排除日本政府是在製造藉口的可能，即欲向國際社會強調並非禁止出口而是正常的出口管制」。