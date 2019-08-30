曾之喬自爆「從小就不會打扮」　時裝周學秘招，靠蛇紋變時髦

▲曾之喬穿蘋果綠長裙，仙氣破表現身台北101。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

曾之喬（喬喬）今（8／30）午後以一身蘋果綠清新女神風格，降臨台北101，擔任新加坡時尚品牌CHARLES＆KEITH（暱稱：小CK）快閃店開幕嘉賓。自爆骨子裡個性「很倔」的她，各方面如穿搭等都會有很多自己的既定原則，但今天用青蘋果綠女神裝搭配蛇紋高筒靴，衝突感的個性讓她超喜歡！

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▲曾之喬擔任CHARLES＆KEITH台北101快閃店開幕嘉賓。（圖／品牌提供）



曾之喬透露：「3年前第一次去時裝周時，看到路上很多時尚正妹都穿蛇紋，才發現原來可以用（動物紋）穿出自己的個性。」突破框架、內斂的混搭，是喬喬特別喜歡的風格，尤其是「從小並不是特別會裝扮自己的類型」，所以她大推女生都一定要有一件蛇紋單品，衝撞出不一樣的火花。

▲喬喬大推女生一定要入手一件蛇紋單品。今她穿蛇紋長靴（NT$2,890）搭配鱷魚紋半圓手提包（NT$2,290）現身。（圖／品牌提供）



小CK在台北101購物中心1樓開幕為期3天的超快閃店面，將秋季系列的重點單品陳列出來，新一季的單品以未來時尚、野性美感、化剛為柔、凡常特質為4大重點，擷取秋季色彩，包含楓葉紅、苔蘚綠、芥末黃、大地色等，並注入鱷魚紋、斑馬紋、蛇紋，打造出多變風格的鞋包單品。

▲CHARLES＆KEITH 2019秋季首度邀請國際名模海莉比伯（Hailey Bieber）及雎曉雯擔任代言人。（圖／品牌提供）



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設計上，承襲小CK一貫的現代摩登風格，轉化建築感的線條到鞋跟或包身輪廓上，讓單品看起來更具現代摩登感，並加入如楓葉紅與芥末黃的撞色衝突，給人耳目一新的強烈視覺印象。其中，鱷魚紋路的小型提包，更讓「小包控」的喬喬愛不釋手，大讚一拎上手就很直率高挑。

▲CHARLES＆KEITH的設計常用建築感強烈的線條來彰顯現代感。（圖／品牌提供）



ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 30 日 上午 12:43 張貼