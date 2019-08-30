土耳其萬年古鎮將沉入水底　伊利蘇大壩啟用水位暴漲60公尺

▲遊客坐在底格里斯河中央的簡易咖啡座，緬懷這個即將消失的古鎮。（圖／路透）

實習記者范芷菱／綜合報導

土耳其第四大的伊利蘇大壩（Ilisu Dam）即將啟用，附近的古鎮哈桑凱伊夫（Hasankeyf）就會被洪水淹沒，鎮內的珍貴古蹟都將不復存在，只有一座古堡能逃過一劫。有人指出，雖然居民都遷至新城區，但由於建設不足加上政府沒有就業措施，許多攤販將會面臨破產的境地。

據CBS報導，擁有1萬2000年歷史的哈桑凱伊夫建在底格里斯河畔，是世界上最古老的人類居住地之一，過去1萬年間，先後有9種文明棲息於此，這裡隨處可見歷史遺跡，就像是一個天然的露天博物館。而伊利蘇大壩和水力發電廠的項目一旦啟動，小鎮水位就會上升60公尺，影響該地區199個聚落和古蹟。雖然當局已經蓋好新城區，有710座房子可供流離失所的人居住，但還是造成居民的憤怒。

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▲伊利蘇大壩和水力發電廠的項目一旦啟動，小鎮水位就會上升60公尺。（圖／美聯社）

小鎮居民佛拉德（Firat Argun）表示，他的祖先在這裡生活了300年，他的6個孩子也在這裡出生，「我們的生活剛充滿希望，但我們現在要失去了，一切都要重頭來過。」

艾翰（Akif Ayhan）在舊城區有一家小地毯店，他表示新城區的基礎設施不足，預計將會出現人力大規模外流的現象，「如果政府迫使人民離開舊地區，許多人將宣布破產。我們需要一個就業的輔助計畫，但政府卻沒有做出相關的承諾，這會給許多店家造成重大經濟損失。」

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哈桑凱伊夫是一個歷史和考古愛好者的熱門觀光景點，即將面臨被洪水淹沒的消息傳出後，去年就有超過50萬人前往。許多團體也試圖挽救哈山卡夫，他們認為雖然大壩和發電廠可以帶來50年的效益，但所造成的文化和環境破壞是不可逆的。儘管用盡了所有合法途徑來保護哈桑凱伊夫的文化地位，今年歐洲人權法院最終還是駁回要求。

當局建造了一座博物館以安置古物，試圖引導遊客到新城區，並表示通往舊城區的所有道路將於10月8日起全面封鎖。許多民眾卻因長期戰鬥而感到疲憊不堪，「我們就像在囚牢裡那樣的等待，幾個月後我們將迎接我們的結局。我希望上帝保護任何人免受這樣的命運。」