慧眼看天下／台灣經濟可望保二　孫明德:投資避險注意三大重點

新聞節目中心／綜合報導

中美關係再度惡化，雙方互相祭出懲罰性關稅報復後，許多智庫都下修台灣經濟成長率，但台經院景氣中心孫明德主任在《慧眼看天下》節目中則信心表示，今年「保2」沒有問題。

孫明德指出，中美調高關稅對台灣一定會有影響，但程度不見得有想像中嚴重，最終關鍵在於台商回流跟轉單效應有多大，能否抵擋國際景氣下滑的力道而定，就目前來看，因為今年電子產業把一部分產能移回台灣，所以從整體數據來看對台灣是很好，即便從台商角度來看整體營收沒有去年好，傳產部分表現比較普通，建議政府注意個別產業的差異。

在全球不確定性增加推避險需求的背景下，投資人要如何因應，孫明德則建議，投資人可適度轉進其他更具有避險性質的資產，如「相對低點、交易量大，並且是避險用途的商品」，掌握這三大重點投資。

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舉例來說，比特幣近期再度成為市場避險標的之一，但總體交易量不大，而黃金價格處於高檔，比較不適合買進。至於英鎊兌美元和歐元匯價，雖然近3個月貶值幅度達3%，但一旦脫歐問題利空出盡，或許就是另一個轉折點。

▼更多專訪的內容，將會在8月31日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。