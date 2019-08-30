就等日本出面！文在寅：隨時願意攜手對話　昨才批日「不老實」

▲ 文在寅9月將提前完成任內到訪東協10國的承諾。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰，兩國相繼將對方踢出白名單，南韓更宣布不續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA），糾紛越演越烈。南韓總統文在寅30日對此態度放軟，「只要日本出面對話，我隨時願意欣然攜手合作。」

根據泰國《曼谷郵報》30日刊登的書面專訪，9月1日起至6日將出訪泰國、緬甸及寮國的文在寅指出，「日本將不當的經濟措施與歷史問題掛鉤，除南韓以外，勢必將對世界經濟帶來負面影響。」他提到，南韓政府希望透過外交管道，以對話解決問題，「因為經濟以外的原因而損及彼此的經濟是相當愚蠢的。」

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文在寅29日才在國務會議中批評，日方面對管控貿易及過去的歷史時應該更加老實，受訪時卻一改強硬的態度。儘管南韓對日本單方面的經濟報復採取明顯的批評立場，依然不排除透過外交解決問題的可能性。

文在寅強調，「東南亞國協（ASEAN）與南韓需親身證明，自由貿易就是邁向共同繁榮的道路，並藉此阻止大國間的貿易衝突及貿易保護主義繼續擴散。為使日本能夠踏進對話及外交協議的大門，希望身為日韓共同的近鄰及合作夥伴的東協能夠一同凝聚力量。」