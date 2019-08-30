籃球員Elsa Hosk變超模　綁帶禮服秀川字肌

▲Elsa Hosk穿Etro禮服大秀結實腹肌線條。（圖／翻攝hoskelsa IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

威尼斯影展熱烈進行中，明星、超模登紅毯比「衣Q」，義大利品牌Etro派出超模大軍，輪番登場搶鏡，當中瑞典超模Elsa Hosk以腹部綁帶設計的黑色禮服，成功炒熱話題，她結實的腹部線條，任何角度都擠不出贅肉，視覺零死角的線條讓大眾都看呆了。

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▲Elsa Hosk坐下的pose也擠不出腰間一絲贅肉。

30歲的Elsa Hosk是內衣品牌維多利亞的祕密（Victoria’s Secret）過往大秀的天使班底，去年還獲選為展示「夢幻內衣」（Fantasy Bra）的主秀天使，但她曾有一段時間被網友批評太瘦，質疑她是否不吃飯、不健康，但這回在威尼斯影展，她以驚人的腹部川字肌證明健身成果。

▲Elsa Hosk是去年維多利亞的祕密大秀的穿夢幻內衣的主秀天使。

Elsa Hosk是瑞典女子籃球選手出身，因緣際會踏上T台，擠身超模之林，平日她靠打拳擊、跑步與做皮拉提斯等運動維持好身材，但她透露，最心心念念仍是籃球。

▲Elsa Hosk是籃球員出身，最心心念念的運動仍是籃球。