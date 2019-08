人夫上山打獵反被獵殺　妻子搜尋2天發現他身中6槍倒斃叢林內

▲男子被人發現遭獵槍射殺。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

馬來西亞林夢區(Limbang)近來發生一起離奇案件,一名男子獨自進叢林打獵反而遭人獵殺,失蹤2天才被人發現,身上一共被6發獵槍所射的散彈擊中,警方不排除他可能是遭人蓄意開槍射殺,目前以謀殺案方向進行調查。

林夢區警察局長阿比丁(Supt Abang Zainal Abang Abidin)表示,死者是42歲原住民東尼馬龍(Tony Malong),自23日晚間前去叢林打獵後便失去消息,「受害人的妻子23日發現丈夫下班沒有回家十分擔心,便一直在尋找對方但都沒有找到,直到25日早上9時,突然在路邊發現對方的車,後來請村民一同幫忙尋人,終於在中午12時左右找到遺體。」

請繼續往下閱讀...

東尼馬龍被人發現受困在一大樹下,村民們檢查發現,他的右肋後部有槍傷,附近還找到他用來打獵的彎刀。死者妻子表示,丈夫23日下班時曾告訴同事,他想去補青蛙,如果隔天沒來上班的話不用特地去找他。阿比丁透露,根據死者妻子所收到訊息,死者時常單獨前去打獵,且多是以設陷阱的方式捕捉,並不會用槍。本案仍在進行調查中。

