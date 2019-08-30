川普擬減駐阿富汗美軍至8600人！　華府塔利班將達和平協議

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國與激進組織塔利班（Taliban）第9輪談判之際，總統川普29日透露，目前談判已來到「接近達成協議」的最後階段，將把駐軍人數減至8600人。只不過，最終談判結果仍是未知數，撤軍時程也沒有對外公開。

美聯社報導，美國駐軍阿富汗已有18年之久，是美國史上最長久的一場戰爭，現階段的駐軍人數約有1.4萬人，第9輪談判已於上周展開。儘管美國國防部正在籌備撤軍計劃，傾向把駐軍人數砍半，但塔利班仍希望美國與北大西洋公約組織（NATO）的部隊全數撤出。

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川普表示，美軍仍會派駐兵力在阿富汗，但只是要把規模縮減，「我們將會把（駐軍人數）縮減至8600人，接著視情況來做下一步決定」。值得一提的是，這也是他2017年上任時的駐軍人數。

根據北約主導的「堅定支援任務」（Resolute Support Mission）數據顯示，在2016年歐巴馬執政時期，美國駐阿富汗的士兵約有9000人，到了川普執政的2017年初，駐軍人數約莫8000人，但2018年增至1.4萬人。

塔利班發言人指出，雙方的談判工作確實步入最後階段，即將達成最終協議。美國國務院發言人提到，美方團隊正在卡達首都多哈進行談判，爭取與塔利班達成協議。只不過，就算雙方磋商作業仍在進行當中，但塔利班目前仍在阿富汗境內各地持續發動攻擊。

談及這場長達18年的戰爭，川普表示，若恐怖組織再次從阿富汗發動針對美國的攻擊，「我們屆時會以前所未見的態勢重回此地」；但他也認為，這種情況應該在未來應該不會發生。

只不過，根據參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）周三的說法，現在談美國全面撤軍阿富汗仍為時過早，強調美國、塔利班所達成的任何協議都將以當地安全狀況為基礎，阿富汗仍需要美方協助。

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