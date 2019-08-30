大馬美魔女身中14刀塞行李箱…嫌疑男友也遭虐殺　驚悚雙屍案抓到兇手了

▲陳秀美被棄屍現場照。（圖／翻攝自says.com，同下）

記者林瑩真／綜合外媒報導

馬來西亞莎阿南地區26日發生一起驚世駭俗箱屍案，一名52歲華裔婦女身中14刀，被裝在17吋行李箱內棄屍，連79歲的同居男友也慘遭殺害。如今警方終於逮捕一對印度籍兄弟，懷疑他們是交不出房租，才會對房東的婦女起殺意。

綜合外媒報導，當時是一名電纜工聞到濃厚惡臭味，才發現裝著腐爛女屍的半開行李箱。隨後警方到場，確定女子身中14刀，失血過多身亡；原本警方以為女子約30多歲，之後才查到52歲的女子是一名西餐廳經理陳秀美（音譯），與79歲男友林阿杰（音譯）同居，警方相信找到林阿杰就能真相大白。

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▲警方調查死者身分，並追查到2名兇嫌。

誰料，等到警方數天後找到林阿杰，卻驚見他也被裝入行李箱，棄屍於離女屍3公里遠的莎阿南國花花園附近的水溝裡。警方追查，陳秀美23日曾致電友人，希望幫忙載林阿杰出席教會聚會，沒想到隨後兩人離奇失蹤，友人到警局報案時就聽聞雙屍命案。

警方很快就追查到命案線索，逮捕了承租陳秀美房子的一對印度籍兄弟，初步推測他們是因為交不出房租，又被陳秀美及林阿杰頻頻追討房租，才會萌生殺意，並殘忍殺害兩人棄屍。

報導指出，警方仍在2個棄屍現場進行蒐證作業，目前屍體已經都找到，也逮捕了嫌犯，預期近日就會宣布偵破這起雙屍命案。