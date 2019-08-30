等8年居然收到「螞蟻大」超迷你鑽戒　準新娘崩潰po網：這存錢買的

▲女子十分不滿意她的求婚鑽戒。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子等了8年終於等到男友求婚，然而收到的戒指鑽石卻讓她覺得太小，令她忍不住上網抱怨，並po出鑽戒照片希望大家能幫忙評評理，「他說這是他特地存錢買給我的，如果我說我不想要這麼小的鑽石，會顯得我太市儈嗎？」在網上掀起論戰。

這名準新娘13日在Reddit上發文表示，「我們在一起8年了，彼此有共識討論要結婚已經3年，這是他說他用積蓄買給我的戒指，我如果嫌這個鑽石太小，會顯得我很拜金嗎？」只見照片中，女子秀出她的鑽戒，金色的指環上，有一顆克拉數較小的迷你鑽石。

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女子的貼文立刻在網路上引來200多條討論，有網友毒舌回覆，「我想這個尺寸很適合螞蟻」、「它看起來非常『極簡現代風』」、「這是我看過最悲傷的戒指，我不是一個拜金的人，但它根本不好看」、「我絕對不會戴這個鑽戒，不是因為它很小，而是完全不符合我的品味」。

還有網友認為，「隨便找都可以買到更好的款式，他只是做出了最便宜的選擇，對我來說，他在感情各方面可能也都是便宜行事吧」。不過也有人幫男友講話，「這個戒指他還需要特別存錢去買，可見婚禮預算已經超過他所能負擔的了」、「其實我還滿喜歡這個戒指的風格，收到會滿開心的」。