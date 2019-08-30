日本新幹線新制「大行李上車需預約」　沒預約得付1000元

▲日本部分新幹線將實施關於行李放置的新規定。（示意圖／翻攝自臉書／東海道新幹線粉絲團）

記者林瑩真／編譯

日本東海道暨山陽新幹線、九州新幹線目前已經實施「行李長寬高總合超過250公分」不可帶上車的規定，如今將進一步，明年5月起，若要帶大型行李箱上車，需要事先預約。

綜合日媒報導，為了迎接2020年的東奧及帕運，日本JR東海公司決定加強安全措施，將從明年5月起實施新規定，若想將「長寬高總合超過160公分至250公分之行李」帶上車，乘客需事先購買指定席，並預約放置行李，上車後將行李放於車廂後的上鎖區。

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報導指出，若乘客事先預約就可免費，若上車才要放行李，則要加收1000日圓（約新台幣295元），想要變更到指定席還要加收520日圓（約新台幣153元）。

JR東海公司社長金子慎表示，此項措施可幫助攜帶大型行李的乘客，確保有位置放行李。另外，JR各鐵路公司若看到有行李離開乘客座位，會主動找尋行李主人，確保非不明物，加強反恐對策。

為避免乘客不知道行李大小，鐵路公司將會在剪票口放置測量台，若指定席的行李預約已滿，建議搭乘下一班列車，不要選擇自由席。目前尚無引進「提前放入行李」的預約制度。