恐怖逆子喝醉討錢失敗「抄斧頭砍死媽媽」！挖出大腦炸來吃

▲印度逆子就最殺媽媽。（圖／123rf）

記者錢玉紘／綜合報導

印度賴加爾（Raigarh）發生一起恐怖的弒母命案，32歲的兒子伊拉翁（Sitaram Iraon）用斧頭將砍死媽媽，接著再把腦挖出來，放到油鍋炸了之後吃掉，隨後因為被家人發現逃離現場。警方隔天找到這名逆子，他也坦承犯案，已經被逮捕起訴。



這起事件發生在賴加爾的波塔達村（Botalda village），伊拉翁在當地時間27日殺害自己50歲的母親芙拜（Phoolbai ），當地媒體報導，伊拉翁有長期酗酒的習慣，平時喝醉了就會回家打媽媽，當天回家向母親討錢買酒喝，但是被拒絕，所以一氣之下動了殺意。

當下，他拿起尖銳的斧頭，砍向母親的頭顱，接著再把腦部挖出來，放到平底鍋裡油炸，再拿來吃下肚。

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此時，伊拉翁的弟妹剛好回家，看到了這駭人的一幕，他趕緊逃離現場，28日被當地警方抓到。警方表示，找到伊拉翁時，他身上還穿著沾血的衣服，精神狀態極度不穩定，質問之後，伊拉翁當場坦承犯行，警方也將他起訴。

伊拉翁的弟弟指出，他常常在家勸哥哥不要一直喝酒，但總是勸不動，所以感到很厭煩，搬出家裡，只留下哥哥和媽媽同住。