美國防部批「刻意破壞印太和平」　中國反嗆「驅逐艦開進南海」後果自負！

▲艾思博態度強硬提到中國在印太地區企圖破壞穩定。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美關係進入白熱化，除中美貿易戰外，軍事防禦領域也出現摩擦。美國國防部長艾思博（Mark Esper）日前就表示，中國刻意破壞印太地區的穩定，美國將擴大在區域內的防禦活動，並加強與盟友的合作。對此中國政府相當不滿，呼籲美方盡快停止此類挑釁行為。

綜合外媒報導，美國28日派遣驅逐艦進入南海永暑礁和美濟礁12浬範圍內，此舉立刻引發中國國防部不滿，發言人任國強表示，美軍一再闖入中國南方島礁海域，侵略到中國國體安全，更破壞南海地區和平，希望「盡快停止」以免雙方出現衝突。

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對此美國防部長艾思博不以為然，在28日的國防部記者會提到，中俄計畫性的增加軍力，並完善軍事現代化，就是挑戰美國並且阻擋美方的地緣政治願景。艾思博更提到，在訪問印太國家之際，聆聽盟友的意見，雙方皆有共識一起捍衛地區和平，尊重各國主權，但中國卻是破壞穩定，價值觀也和許多國家不同。

印太地區領袖向艾斯博表示，需要美軍在印太地區展現領導與保衛力，因此美方也會擴大在區域內的活動。美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，美國現在最關切的就是習近平曾提到不會將南海軍事化，這將會持續密切關注。