金正恩權力再提升！北韓最高人民會議修憲　鞏固國務委員長地位

▲ 金正恩4月在最高人民會議中再度被推舉為國務委員會委員長，成為真正的「國家元首」 。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

繼4月以後，北韓29日罕見在一年內二度召開最高人民會議。官媒《朝中社》報導，第14屆最高人民會議第二次會議昨天在平壤萬壽臺議事堂舉行，共687名代議員出席。儘管領導人金正恩不在場，會中修改憲法，進一步提升國務委員長的權力，但也明示國務委員長不能擔任最高人民會議的代議員。

最高人民會議常任委員會委員長崔龍海是金正恩的左右手，4月在第14屆第一次會議中被任命為國務委員會第一副委員長，成為金正恩以下、萬人之上的黨政「第二號人物」。他主持29日的會議，報告議程時指出，將新增條文規定，最高人民會議根據全體人民共識選出的國務委員會委員長不能擔任最高人民會議代議員一職。

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崔龍海也指出，在憲法中新增「國務委員長負責頒布最高人民會議法令、國務委員會重要政令及決議，任命或召回駐外使節」的內容，再度強化國務委員長的權力。他說明，此次修憲鞏固國務委員長的法律地位，保障最高領導者對國家全盤的領導權。

除國務委員長以外，國務委員會的地位也有所提升。崔龍海提到，透過修憲賦予國務委員會新的義務及權力，包括監督執行國務委員長的命令及國務委員會的政令、決議及指示，並擬定對策。

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