驚悚瞬間曝！看球賽遇河水暴漲...7人困屋頂　下秒遭洪水沖走身亡

▲摩洛哥足球場因溪水暴漲被沖毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

摩洛哥南部小鎮提瑟特（Tizert）28日因為淹水發生悲劇，一個足球場因為蓋在河邊，舉辦比賽時，河水因大雨暴漲灌進球場內，有7名球迷來不及逃生，瞬間被沖走，不幸身亡，其中包含一名年僅17歲的少年。而7人被沖走的驚險畫面也曝光。



英國《每日郵報》報導，提瑟特是個位在河流旁的小村子，當地在28日於一個河堤旁的場地舉辦業餘足球比賽，雖然當局已經發布了豪大雨特報，但球賽仍持續進行。而連日的大雨造成足球場旁的溪水暴漲，但所有人仍專注在比賽上，接著，大水直接衝進足球場，球迷與球員紛紛逃離現場。

不過，有7名觀眾來不及逃生，被逼迫爬到足球場上方的更衣室，之後又被迫爬到屋頂，等待救援。沒多久後，來勢洶洶的洪水就直接把球場的木造地基沖毀，建築物也隨之倒塌，7人在許多人束手無策圍觀之下，被大水吞噬，不幸身亡。

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▲球場被大量溪水沖毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲家屬為罹難者舉辦葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，被沖走的7人中包含一名17歲少年，還有剛剛結婚的35歲男子哈那非（Hanafi Hilali），美聯社報導，他的哥哥馬哈默（Mohamed Hilali）難過表示，當時他們兩人都被困在球場上，他救了自己的兒子和表弟，但是卻來不及救出弟弟，「這起意外真的可怕又震驚，我沒有辦法回頭救出我弟弟」。



摩洛哥總理奧斯曼尼（Saadeddine Othmani ）下令官方立即展開相關調查，部分受害者的葬禮已經在失事地點附近舉行，搜救隊正在尋找是否有其他死傷者。摩洛哥近日來因為豪大雨，災情不斷，7月的時候發生一輛巴士被土石流掩埋的意外，車內的15人全部喪生。

▼7名球迷被沖走瞬間（約1'00開始）

