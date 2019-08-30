17歲櫻花妹援交懷孕　在家產子隔天丟河邊「棄置慘死」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本東京都足立區的荒川河邊，今年6月27日發現一具遭人棄置的嬰兒遺體，日本警視廳經過將近2個月的追查，總算在本月26日將涉案的17歲生母及同齡友人逮捕。少女透露，她在生下男嬰之後，隔天隨即將寶寶丟在河邊的草叢，接著就離開現場。

根據《產經新聞》報導，日本警視廳搜查一課今年6月27日接獲民眾報案，指稱在足立區荒川河旁邊的草叢中，發現一具還留著臍帶的男嬰遺體，隨即派員前往查看，無奈警方抵達時寶寶早已沒有呼吸心跳，顯然已經死亡一段時間了。

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▲少女生下男嬰隨即將他丟包。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本案無關）

由於嬰兒身上並沒有外傷，警方懷疑可能是遭人遺棄，於是調閱周遭監視器畫面過濾，進而鎖定一名17歲少女涉有重嫌，經過將近2個月的追查，最後在本月26日將人逮捕，連同當天陪著一起去丟棄嬰兒的友人也帶回警局調查。

少女到案後坦承自己就是男嬰的母親，因為在援交期間不小心懷孕，後來在家中分娩，隔天請朋友陪同搭乘電車前往東京都足立區，並把寶寶丟在荒川河附近的草叢，接著一走了之。