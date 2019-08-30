用對油不長痘還更透亮！3招「油保養」速成透亮仙女肌

▲每個女生都嚮往猶如自帶美肌濾鏡的透亮水嫩好肌膚。(圖／翻攝IG@thanks_kim)

記者張毓容／綜合報導

每個女人一生都在追求不用上妝，也能像自帶美肌濾鏡般的透亮水嫩肌，也因此，近年來美容油保養話題熱燒，就是因為「用對精油」可以幫助啟動肌膚的自體循環功能，就像肌膚的空氣清淨機，排出代謝老廢物質，讓保養成分能真正進入肌膚底層。

想擁有不用上妝也有仙女般的透亮好膚質，最重要的就是「用對油保養」，而被粉絲稱為「美容油天后」的法國頂級芳療保養品牌DARPHIN就針對「油保養」，幫大家整理出養成透亮仙女肌的3招速成秘訣，快來看看怎麼達成！

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▲DARPHIN 花梨木按摩潔面膏。(圖／品牌提供)



Step 1：療癒洗卸



肌底修護從洗臉開始，使用充滿植物精華的「花梨木按摩潔面膏」讓你一邊洗臉一邊做保養，療癒的香氣也讓卸妝的過程特別放鬆。

▲DARPHIN 柑橘芳香精露。(圖／品牌提供)



Step 2：精油淨化加滋養



使用頂級精油入門首選「柑橘芳香精露」，少少一滴即能啟動肌膚自循環功能，讓保養有進有出，加乘保養效果。

▲DARPHIN 芳香潔淨調理膏。(圖／品牌提供)



Step 3：痘肌調理

長痘時可利用資深保養人最愛的痘痘膏「芳香潔淨調理膏」，運用天然抗菌精油，幫助肌膚快速代謝粉刺、痘痘，同時又不會增加肌膚負擔造成乾燥脫屑，即便是發生長痘危機，素顏依然能光采動人。

▲唯有機推出自有品牌OUI ORGANIC，第一波產品就是有機精油。(圖／品牌提供)



女星艾莉絲創立的有機保養品牌「Oui Organic唯有機」，旗下嚴選代理許多具國際認證標章的歐洲有機品牌，成立滿3週年的今年更推出自有品牌OUI ORGANIC，第一波產品就是有機精油，包含單方精油、滾珠精油、純露、按摩油與基底油，成分皆符合Cosmos Organic 規範標準，來源都取自於天然，且成分中的植物原料，高達95%以上是有機的。

▲創辦人艾莉絲將於9/7出席快閃店擔任一日店長與粉絲互動。(圖／品牌提供)



近日更在新光三越台北南西店一館打造「唯有機快閃店」，自有品牌OUI ORGANIC精油系列也首次在實體店鋪亮相，艾莉絲也將在9/7（六）出席快閃店擔任一日店長，除了會親自與粉絲介紹產品、互動外，還會使用最新的輕盈緊實植萃按摩油(小金瓶)幫幸運粉絲按摩手臂。