Lulu洩金鐘「雙料入圍」心情　閨蜜曾莞婷公主風+爆炸頭超衝突

▲首屆康泰納仕社群風格名人獎紅毯眾星雲集，鬼鬼、孫盛希、LULU、曾菀婷等人都現身。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

人來人往的華山1914文化創意產業園區29日晚間眾星雲集，由康泰納仕集團舉辦的首屆社群風格名人獎（Condé Nast Social Influencer Awards)）頒獎典禮正式登場，邀請全方位藝人曾莞婷、雙料入圍金鐘綜藝節目主持人獎的Lulu黃路梓茵以及名媛李晶晶驚艷全場。

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▲正港「晶晶體」發明人名媛李晶晶打頭陣登場。（圖／記者張一中攝）

打頭陣登場的是名媛李晶晶，穿著一席MOSCHINO印花短洋裝，露出美腿和纖細曲線，一頭俏麗短髮更顯氣質。中英文夾雜的她，被譽為是正港「晶晶體」發明人，引來不少網友矚目。李晶晶也大方分享穿著，「這件衣服上有許多愛心的記號，就像網路世界的元素一般多元，也很符合今天的主題，能夠在俏皮之餘展現小性感。」

▲Lulu黃路梓茵擔任首屆社群風格名人獎典禮主持人，大紅夾克配百褶裙喜氣洋洋。（圖／記者張一中攝）

隨後登場的Lulu黃路梓茵，在28日拿下雙料入圍，恰逢今日擔任第一屆社群風格名人獎典禮主持人，可謂愛情失意事業得意。剛斷開阿達恢復單身的她，也大方表示，「阿達有在公佈入圍時送上祝福，兩人還有保持聯絡。」

Lulu今日穿上大紅色百褶裙更顯喜氣，扎起一頭俐落低馬尾氣場十足，全心投入工作，坦言接下首屆主持很有意義，對於日前入圍雙料金鐘大獎， Lulu謙虛表示，「兩個都沒中才是尷尬，目前還沒想好紅毯跟誰走。」

▲曾莞婷仙氣洋裝現身，中空設計小露性感。（圖／記者張一中攝）

身為Lulu的好閨蜜本土劇一姐曾莞婷，穿著仙氣淡粉色飄逸洋裝登場，飛舞不停的裙擺宛如女神降臨，頓時鎂光燈閃不停。曾莞婷也滔滔不絕分享今日穿搭經，「這次禮服在中間做了開洞設計，但是不想模糊焦點，所以小秀性感點到即可。」同時，為了符合衝突式的美感，也打造了爆炸頭造型，打破一般的公主形象，頗有個人特色。曾莞婷也加碼放送，「如果場內熱絡就脫掉外衫炒熱氣氛。」引來現場一陣尖叫。

本次是第一屆康泰納仕社群風格名人獎，旨在⿎勵更多具有⾃我風格、創意想法的網路創作者持續發光發熱，活動更特地選在 Andy Warhol 的生日月份舉辦，除了致敬意味，也期待未來有更多創意工作者受到矚目。

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