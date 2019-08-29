巴西總統頒「全國禁燒令」　救亞馬遜雨林大火

▲亞馬遜雨林大火延燒，巴西政府頒佈全國禁燒令。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

南美洲亞馬遜雨林大火肆虐，使巴西政府面臨來自國際社會的巨大壓力。外媒消息指出，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）已經簽署一項法令，未來60天內禁止農民放火開闢農地。

根據英國廣播公司（BBC）報導，亞馬遜雨林重要之處在於，雨林能夠儲藏大量碳元素，放慢全球暖化的速度。然而，今年至今當地已經發生超過8萬起火災，相較去年同期增加了77％。。巴西環保組織28日警告，「最嚴重的火勢」可能正要發生。

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巴西政府因為無力組織亞馬遜大火延燒，在國內外都受到嚴厲批評。波索納洛簽署法案，未來60天內全國都禁止以開闢土地為由焚燒森林。目前上不清楚該法令是否產生實質影響，因為在巴西亞馬遜地區，絕大多數情況下開墾林地本就屬違法行為，但當局公權力不彰，始終未能嚴格執法。

報導指出，該法案仍有三項例外情況：出於確保植物健康原因，由環境部門批准的林地焚燒；為了撲滅森林大火所做的預防措施；以及作為亞馬遜原著民傳統自給農業的一部份。

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