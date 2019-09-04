Hi，大學生／5套「上學裝」示範給你看！全黑、氣質風　新鮮人照搭就對了

編輯／Duke 圖／網友提供

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi！大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

開學了，想必眾多大學新鮮人都非常期待交新朋友，想認識帥哥或美女最重要的就是第一印象，所以一套好的穿搭絕對是最佳利器。不過，如果對穿搭還不熟悉的話，不妨從以下的5套穿搭中，挑選自己喜歡的風格吧！

1.氣質

雖然整體以丹寧風為主，但還利用了高腰短褲與平底短靴達到拉長比例的效果，而內搭則是選用平口上衣增加豐富度。另外，丹寧外套是一件衣櫃裡不可或缺的單品，夏天穿的機會比較少，但在冷氣房披著也很有型，春、秋都是實穿的季節，冬天怕冷，裡面穿厚一點，或者外面加件大衣都是好方法。

請繼續往下閱讀...

上衣：韓貨

外套：Balenciaga

褲子：韓貨

鞋子：Zara

2.個性

從上衣到鞋款都是以黑色調呈現，不過，為了不讓整體色系過於單調，於是利用了白色帽T作為內搭，並搭配紅色小包產生撞色效果，而鞋子則選用過膝長靴展現自己的個性穿搭，而且隱隱露出性感。

上衣：No Brand

褲子：H：CONNECT

鞋子：Nine West

配件：小包Dickies

3.All Black

簡單、好搭配是All Black的最大特色。然而，這位同學上衣選用素面的黑色T-Shirt，並搭配直筒長褲與黑白色球鞋，其中，他還將上衣紮進褲頭穿出拉長身型的好比例，而手錶、戒指等配件則讓穿搭有畫龍點睛的效果，雖然一身黑，但黑得很有道理。

上衣：Uniqlo

褲子：韓貨

鞋子：Raf Simons

配件：手錶Mido、戒指Gucci、腰帶Coach

另一套All Black的穿搭重點則在運動衛衣上，他以Gosha Rubchinskiy X Adidas作為主軸，並配合緊身長褲與黑白色球鞋呈現運動風，其中，他也利用了頭帶搭出屬於自己的All Black特色。

上衣：Gosha Rubchinskiy X Adidas

褲子：韓貨

鞋子：Raf Simons

配件：頭帶Nike

4.街頭潮流

短袖T-Shirt搭配短褲，是最適合夏天的穿搭，不過，要如何穿出特色？其實可以從色調與配件的搭配著手，這位同學便是以粉色T-Shirt帶出夏日的感覺，並用五分割帽、長襪等配件帶出街頭感，而鞋款則是穿上超夯的「老爹鞋」。

上衣：Supreme

褲子：H＆M

鞋子：Adidas Yeezy 500

配件：帽子Supreme、長襪Under Peace、背包Supreme X The North Face

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App