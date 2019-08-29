魔鬼的婊子！英國女淫狼性侵兒童還直播收費　判刑12年

▲利特爾一邊性侵兒童，還一邊直播整個過程來賺錢！（圖／英國警方檔案照)

國際中心／綜合報導

英國一名女子因為性侵兒童同時還讓付費用戶在線上觀看，周三(28日)被判12年4個月徒刑。

《每日郵報》報導，該女子叫利特爾(Jodie Little)，30歲，來自哈德斯菲爾德市(Huddersfield)。她自稱「魔鬼的婊子」(devil b**** 666)，之前她在地中海東塞浦路斯北部的家中性侵一名兒童，並且透過直播讓付費用戶觀看，罪行讓人髮指。

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去年6月，英國「國家犯罪局」官員向塞浦路斯東部島嶼的當地警察局發送了情資，之後她就被當地警方逮捕。塞浦路斯政府發現利特爾的簽證已經過期，於是將她遣返回英國審判。

利特爾在艾爾沃斯法庭(Isleworth Crown Court) 出庭時承認所犯的一系列性侵罪行：包括跟未滿13歲的男孩發生性行為、以 及發布兒童色情照、兒童色情影片等3項罪名。最後法院判她其入獄12年4個月。

「國家犯罪局」官員表示， 現今性侵兒童罪行的規模和程度正在不斷惡化。英國警方每個月可逮到約450名性侵兒童的罪犯，約有680名兒童獲救。