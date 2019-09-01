暈染秋色當道　WENTEX、CK床寢繁花似錦

▲CALVIN KLEIN、WENTEX、TRUSSARDI寢具等2019秋季新品均以繁花為主題。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

節氣已到處暑，深秋漸漸來臨，居家產品也開始換季，包括CALVIN KLEIN、WENTEX、TRUSSARDI等寢具品牌也紛紛推出秋季新品，今年不約而同以繁花作為設計主軸，搭配暈染呈現出的美感，出現如山水畫或素描畫一般的效果，與春花不同，這是一種屬於秋天的平靜淡泊。

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▲WENTEX Purplevine奧地利天絲床組，售價15,800元。

2019秋季，寢具的整體設計風格，仍以著重在花朵與線條，配合季節的感受，推出多款結合冷色調的灰紫色系，呈現方式也很多元，包括較為輕盈粉彩像是莫蘭迪色的柔和粉銀灰，也有濃郁油彩疊出哥德式的暗紫色調，紫色彷彿是今年秋冬的關鍵密碼。

▲VALERON FOLIA，售價16,800元。

代理多項寢具品牌的日比家族表示，而近幾年來數位印染在居家寢飾中大行其道，TRUSSARDI、VALERON、DEISEL等知名大廠，均運用數位印染技術，其特色便是可呈現多達1670萬種色彩，也不受限幅寬，讓整個床面猶如一整幅的畫作，讓家中的臥室能更有不同風情。

▲CALVIN KLEIN modena床組，售價31,600元。

9月開始便有一連串百貨周年慶，若想更換臥室的氛圍，不如可趁滿額贈或商品折扣時下手新品，讓家更有藝術氣息。

▲TRUSSARDI Flower sketch數位印染床組，售價35,800元。