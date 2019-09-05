「跟別人比較毫無意義」　失戀半年該振作了吧

▲不能繼續難過下去，好好振作起來吧。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

再大的傷口，在時間的療癒下也會癒合，在愛情冷卻與決定遠離的當下，確實是一段艱難的旅程，無論你是否仍為對方心傷，在半年之後適時該慢慢往前走，過去的已經過去，未來還有幸福等著你，這些思考能讓你重新振作起來。

跟別人比較，毫無意義

每個人的人生都是獨一的，在自己選擇的軌道上「沒有落後，沒有領先。在老天安排的屬於你的時區裡，一切都是準時。」比較誰幸福或誰擁有什麼，只會離幸福愈來愈遠，即便是擁有許多物質的人們，你也無法知道他們的痛苦，將重點回到自己的快樂身上，停止無意義的相比。

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許多人也失戀過，跟自己一樣

失戀這件事許多人都碰過，你跟其他人並沒有不同，甚至是相當平常的事，別人跟你一樣也曾脆弱，這不是世界末日，大家都度過心碎的日子，不要再想著自己很悲慘，到了一定的時間，就要好好收拾悲傷走下去，別人做得到你也可以。

是改變自己的好機會

既然愛了這一場，就不要白走，失戀的痛苦是讓自己更加成熟的好時機，看事情也會變得更加豁達冷靜，時間變多了，就找機會精進自己，無論是學烹飪或學語文，或者充實自己的內涵都可以，升級了之後，日後遇到的人就會愈來愈好。