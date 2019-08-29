自閉兒搭機躁動躺地…空服員遞毛毯安撫　天使乘客：椅子也讓你踢

▲布雷森堅持躺在機艙地上。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）



記者張方瑀／編譯

患有自閉症的孩子．可能會有語言或動作上的表達障礙，常常在不被了解的狀況下，被周圍的人誤解。美國一名4歲的自閉症男童布雷森（Braysen）日前在飛機上就出現了一場「危機」，他堅持要躺在機艙走道上，父母試圖阻止，但布雷森就開始踢打、尖叫。就在父母無計可施，全機無法起飛的狀態下，空服員立刻上前讓男孩坐在他的腿上，等到飛機穩定後，更帶著男童到頭等艙看看，成功讓布雷森穩定下來。

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▲空服員還拿毯子給他避免著涼。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）



布雷森的爸媽日前帶著他搭乘聯合航空（United Airlines）班機，準備從聖地牙哥飛回休士頓，沒想到布雷森一上機就吵著要躺在機艙地上，父母強行阻止他後，布雷森立刻在座位上瘋狂踢著椅背尖叫，這時空服員前來詢問是否需要幫助。空服員了解狀況後，先是帶著布雷森到空服員的座位區，讓布雷森坐在他的腿上，試圖好好安撫他。

▲布雷森的媽媽收到空服員給的紙條相當感動。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）



飛機穩定後，空服員就拿著毯子讓布雷森躺在地上，但是依然無法靜下心的布雷森，一直踢到周圍乘客的椅子，但他們都不以為意。布雷森又跟著空服員跑到頭等艙，隨意坐在一張椅子上後，又開始踢著前面的椅背，這時空服員立刻上前向前方乘客說明原因，這名乘客大方地轉過去跟布雷森擊掌，並說，「我不在意你踢我椅子，如果這能讓你舒服點，就儘管踢吧！」

布雷森的媽媽事後在臉書發文指出，他們下機前，空服員特地跑來擁抱她，並留下一張寫著「你和你的家人都值得被愛、值得獲得支持，永遠不要覺得自己是個麻煩」的紙條。她感動地表示，「當我們受到打擊時，大家可能不明白這樣的幫助對我們來說有多重要，感謝每位機上的空服員和乘客，謝謝你們的理解。」

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