朴敘俊零NG穿搭秀185好身材　萬寶龍錶上手添亮點

▲朴敘俊來台出席保養品牌活動，全身上下最搶眼的配件是萬寶龍腕錶。（圖／記者季相儒攝）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星朴敘俊今來台為醫美保養品牌Dr.Jart+宣傳，白襯衫搭九分長的合身西裝褲，盡顯185公分的修長身材，帥度破表，他顯露型男穿搭訣竅，不用太多花俏配件，一只好錶就夠了，腕上戴的是萬寶龍（Montblanc）的明星傳承系列自動腕錶。

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▲朴敘俊懂得穿搭盡顯185公分的身材優勢。（圖／記者季相儒攝）

型男除了維持良好體態，也要有好品味才能穿得出色，朴敘俊掌握體格優勢也懂時尚，成為精品寵兒。他是萬寶龍南韓品牌好友，私下常戴今搭配的明星傳承系列自動腕錶，簡單的三針設計搭配日期窗功能，與他簡潔乾淨的穿搭很合襯。

▲朴敘俊戴的萬寶龍明星傳承系列自動腕錶，107,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

朴敘俊此次來台的登機行頭也全被萬寶龍包了，登機時被拍到背黑色的萬寶龍風尚系列2.0小型後背包，登機箱是#MY4810系列倍耐力聯名款小型行李箱，沒有浮誇的設計，靠好質感取勝，再次證明他是品牌忠實擁護者。

▲朴敘俊來台的隨身包是萬寶龍風尚系列2.0小型後背包（左）30,700元，登機箱是#MY4810系列倍耐力聯名款小型行李箱，25,200元。