18歲乖巧哥遭「精神病扳倒理智」　揮槍連轟3家人…1歲姪女也爆頭亡！

▲男子（右2）因為精神病發作舉槍轟3家人。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國維吉尼亞州發生一起家庭悲劇，一名18歲的男子過去在家人、朋友的眼中是一個相當善解人意、乖巧的孩子，但外人不知道的是男子長年受到精神疾病的困擾。直到近日男子突然發瘋似的槍殺母親、姊姊、與姪女，警方獲報到現場時，男子更一度與警方發生衝突，撞傷自己的頭部。

根據英國《每日郵報》報導，馬修（Matthew Bernard）就讀當地的社區大學，作息正常、每週甚至都會上教堂兩次，並參加青年團體，看在親友眼中就是相當正常、乖巧的孩子。27日馬修突然持槍衝進家中，並將自己的母親、姐姐與1歲多的姪女連續射殺身亡。

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馬修的姊夫到場時，無法相信自己的家人做出這樣的事情，他悲傷的表示，馬修在家裡相當完美，跟著大家一起去教堂、參加活動，平時真的很照顧每一個人，唯獨就是他因為有精神方面的疾病，內心也相當的掙扎痛苦。直到警方到場時，馬修的情緒也無法穩定，甚至一度用頭衝撞警方與警車造成輕傷。

▲男子受精神病困擾舉槍轟3家人。（圖／翻攝自Shriff Office）

馬修隨即被送往醫院，強迫就醫，在情緒冷靜後送到監獄準備審判，但獄方表示，擔心馬修會做出傷害自己的行為，全程、全時段都有獄警在監視。案發後，馬修的表弟斯塔拉德（Jenn Stallard）完全無法相信自己的表哥竟然做出這樣的事情，他向媒體拿出了全家福的照片解釋「家族中大家的感情都相當好，一切都是因為疾病所害」。

面對馬修疑似因為精神病殺害家中3個至親家人，其他親友卻表示，「作為一個家庭沒有人願意發生這樣的事情，比起恨我們更希望可以陪在馬修身邊，甚至擔心他這樣的精神疾病問題該怎樣才會被重視跟照護治療」。警方則表示，目前已知馬修以小型手持步槍射殺3名家人，死者死因則要等解剖後才能正式判定。