不滿被要求掃房間！16歲青少年開槍弒父　弟弟也中槍命危

▲ 查德獨自扶養萬卡(左)和小兒子杭特。（圖／翻攝自臉書／Chad Wanca）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國阿拉巴馬州（Alabama）16歲青少年萬卡（Jeffrey Dale Wanca）日前因為不想收拾房間，結果與43歲父親查德萬卡（Chad Wanca）發生爭執之後，竟然開槍射死父親，另一顆子彈還擊中旁邊的12歲弟弟杭特（Hunter），導致後者仍在醫院搶救中。目前萬卡已經被警方逮捕，保釋金總共高達20萬美元（約新台幣629萬元）。

根據英國《太陽報》報導，查德父親麥克納馬（Rick McNamara）表示，查德獨自扶養小孩，「這是父親和兒子發生有關家庭清潔的糾紛，查德想要他在生活中成為一個負責任的青少年，但萬卡並不想收拾，這只是典型的青少年不想幫忙整理的特徵。」

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「查德是個好父親，他非常愛兒子們。他的親朋好友們都會非常思念他。」面對孫子槍殺兒子的慘案，查德母親麥克納馬（Linda McNamara）表示自己仍愛著萬卡，現在她只想要趕到醫院，希望能看到杭特，同時她也想要到監獄看看另外一位孫子。她說，「我不知道他在想甚麼，我愛我的孫子，我愛他們倆。」

當天鄰居目睹慘案後立刻報警，萬卡當下則高舉雙手向警方自首。由於目前無法與萬卡見面，查德母親擔心地表示，「我們想（見他），我真的想跟我孫子對話，讓他知道我們會待在他身邊。」

▼ 父子三人曾一起到海邊遊玩。（圖／翻攝自臉書／Chad Wanca）