28歲正妹「背愛犬掃街照」瘋傳！男友送狗陪伴她「一起上班」暖翻網友

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國近日瘋傳一張照片，只見一名女性清潔員正在曼谷街上清掃，仔細一看，發現她背上揹的竟然不是背包，而是自己的「愛犬」，牠吐著舌頭燦笑著，讓每個經過的路人都會忍不住多看兩眼。

據《路透社》報導，這張照片的女主角為28歲的清潔員凱歐瓦蘭（Thitirat Keowa-ram），身穿工作制服的她不僅長相清秀，更引人注目的是她每天都會揹著只有1歲大的米克斯「馬自達」（Mazda）一起上班。照片中可以看到，這隻為貴賓、西施混血的馬自達擁有黑白相間的捲毛，完全不受路人、來往車輛等等周圍的紛擾所影響，就這樣乖乖地在凱歐瓦蘭的背後陪伴主人完成工作。

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▲▼馬自達乖乖地在凱歐瓦蘭的背上。（圖／路透）



凱歐瓦蘭表示，當初是因為一直希望男友能送一隻狗狗來陪她，男友則開出條件「只要能帶牠一起上班就可以」。達成夢想後，凱歐瓦蘭也遵守承諾，這一年來每天早上都揹著將近10公斤（22磅）的馬茲達出門，然後一起工作直到下班，讓牠成為自己「最緊密」的同事。

報導中指出，近年來在泰國興起一種「帶狗狗一起上班」的風潮，特別是出現在工作時間比較不規律的公司中，雇主們會製造對狗狗友善的環境，因為他們認為這是能夠緩解員工壓力的好方法。

▲▼養狗是凱歐瓦蘭一直以來的夢想。（圖／路透）