Hi，大學生／小小租屋怎麼佈置？裝飾單面牆、加盞立燈就能「質感升級」

▲租屋空間小，自由又少，但還是有幾個撇步讓空間更好。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

學生在外求學租屋，因為預算限制空間有限，加上一些條款室內裝潢可能無法更動，導致一切從簡，舒適度大打折扣，New York School of Interior Design（紐約室內設計學院）的研究生提出小空間的佈置建議，在不花大錢的情況下，也能讓質感輕鬆升級。

請繼續往下閱讀...

【視線水平保持清爽】

在小空間裡全部使用封閉式收納，企圖讓視線清爽，有時反而會出現適得其反的效果，保持適度的開放性收納，讚視覺上反而有加分，但建議盡量將雜亂線條的開放性收納櫃，放在水平視線下方，並盡量讓水平線上方保持清爽。

▲將水平視線的線條簡化，複雜的雜物就往下擺。

【只選一面牆裝飾】

或許你想貼海報、行事曆、掛書包、養盆栽等讓空間更有個人風格，建議在4個牆面，僅選擇1面牆來進行裝飾，並將其他3面牆盡量留白，在小空間的視覺中，不但能減少雜亂感，還能讓視覺上的壓迫減輕。

▲選定一面牆做視覺焦點，其他部分保持乾淨。

【家具與織品90%選擇中性單色調】

雖然很多寢具花樣都很可愛，但也需要空間與光線襯托，建議若空間不足，盡量選用中性色調的家具與布類織品，因為視覺感較為統一，也能避免過於雜亂，像之前流行一時的「莫蘭迪配色」，或是同類色系都可以搭配。

▲中性的配色讓整體感覺順眼不窒息。

【燈光很重要】

租屋時大部分通常都使用房東附贈的燈具，其實燈具是提升整體空間的重要角色，尤其面對後巷的房間，往往會有日照不充足的狀況，如果使用單一的頂燈，會造成房間角落出現「暗角」，容易感覺很昏暗，建議可添購一些立燈補足光源，整體空間明亮會差很多。

▲適時地增加燈光，避免出現暗角或讓整體空間更有精神。