墨西哥海軍查獲25.75噸芬太尼　從中國運往最大毒梟藏身處

▲芬太尼是一種強效的鴉片類止痛劑。(圖/CFP)

實習記者范芷菱/綜合報導

美國鴉片止痛劑芬太尼(Fentanyl)如今越來越氾濫,總統川普曾一度將矛頭指向中國供銷商,卻被反駁是「自身問題」。近日墨西哥海軍在南部的港口城市拉薩羅卡德納斯(Lazaro Cardenas)查獲來自中國的芬太尼粉末,總重高達25.75噸。

▲墨西哥南部的港口城市拉薩羅卡德納斯(Lazaro Cardenas)。(圖/翻攝自Google Map)

據American Military News報導,墨西哥海軍秘書處(Secretariat of the Navy of Mexico,SEMAR)25日在拉薩羅卡德納斯攔截了一批超大宗芬太尼走私案件。當海關隨機測試樣本時發現粉末為芬太尼,最終查獲出931袋同樣的物質,貨源全部來自上海,總共重達25.75噸。當局表示,該貨物的收件地址為墨西哥西北部錫那羅亞州(Sinaloa)的庫利亞坎(Culiacán),而這也是著名的錫納羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)總部的藏身處。

▲收件地址為墨西哥西北部錫那羅亞州(Sinaloa)的庫利亞坎(Culiacán)。(圖/翻攝自Google Map)

根據統計,光是2017年就有超過7萬2000名美國人因藥物過量而死,其中高達4萬9000人死於鴉片類藥物,而北美的芬太尼大多來自於中國南部。由於中國化學公司的管制鬆懈,因此讓中國成為全球最大的芬太尼的產地。

美國緝毒局公布,鳳凰城外地辦事處和亞利桑那州各執法機構於今年總共查獲超過100萬件的非法製造芬太尼藥片,幾乎是去年38萬顆的3倍,更比2016的2萬顆多了49倍。

美國總統川普曾經將藥物飯和的問題指向中國,認為「中國將那些芬太尼供銷商處以死刑,就可以解決相關問題。」;對此,中國則反駁,「美國濫用藥物完全是自身因素,『濫用處方藥物』就是其中之一。」

芬太尼是一種強效的鴉片類止痛劑,效力比嗎啡還高50至100倍,起傚速度快而作用時間短。