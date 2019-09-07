Hi，大學生／學長姊瘋什麼錶？　大錶徑、文青風、DIY自己組最夯

▲Swatch Big Bold系列深受大學生歡迎，3D黑色款3,150元。（圖／翻攝Swatch IG）

記者陳雅韻／綜合報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

雖說現在大學生人手一支手機，對於腕錶的依賴度大幅降低，但腕錶能為整體造型加分，且因為貼身使用，成為學生時代的重要紀念。大學新鮮人不妨從學長與學姊著迷的夯牌下手，尋找心儀款式，把握3大流行重點：大錶徑、文青風、DIY自己組！

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▲女孩也適合戴Swatch錶徑47mm的Big Bold系列腕錶。（圖／翻攝Swatch IG）

【大錶徑】

搶眼的大錶依然火紅，Swatch最能感受到這股熱力，因為推出錶徑達47mm的驚人大錶，一舉擄獲男、女學生，新款運用3D黑色印花，讓酷味十足的黑錶更顯不凡；若將錶徑尺寸下修，黑、白或藍色等基本款仍是Swatch主力。

▲G-SHOCK GA-140-1A1腕錶（左）3,500元，BABY-G BGD-570-4腕錶2500元。（圖／CASIO提供）

CASIO強悍性能出名的G-SHOCK也有死忠追隨者，據品牌觀察，大學生尤其喜愛雙顯設計，錶徑50mm、結合指針與數字顯示的GA-140系列腕錶，功能與霸氣外型很討喜；女孩則將目光投向BABY-G，當中錶徑43mm的BGD-570腕錶恰好符合女性手圍，且備有經典不敗的黑、白色與甜美的粉紅色，能與服裝輕鬆搭配。

▲Daniel Wellinton CLASSIC ST MAWES腕錶（左）腕錶6,000元，CLASSIC PETITE STERLING 28mm腕錶5,000元。（圖／翻攝Daniel Wellington官網）

【文青風】

被暱稱為「DW」的瑞典腕錶品牌Daniel Wellinton，是颳起文青錶款風潮的重要推手，簡單乾淨的黑或白色面盤，搭配皮錶帶、米蘭鍊帶、NATO織紋錶帶各有不同風格，每一款腕錶均有可替換錶帶轉換風格，怎麼變都雋永耐看，且價位鎖定在5000元至7000元左右，成功攻佔大學生市場。

▲SEIKO集團打造的agnes b.香檳金錶殼搭配檸檬黃牛皮錶帶腕錶，9,200元。（圖／SEIKO提供）

喜愛清新風格的大學生對法國品牌agnes b.肯定不陌生，其腕錶承襲服裝的文青特色，推出香檳金錶殼搭配檸檬黃牛皮錶帶的限定錶款，簡約面盤呈現手寫感的阿拉伯數字時標，展現好氣質，所有錶款都由日本SEIKO集團製作，好品質更加分。

▲來自日本的Knot，可自行組合腕錶，樣式多達8000種。（圖／翻攝Knot Taiwan臉書）

【DIY自己組】

2014年創立的日本腕錶品牌Knot，從錶盤至錶帶都分開銷售，意即可依個人喜好，挑選心儀的錶殼搭配錶帶，共有多達8000種的組合自由選配，喜愛嘗鮮的大學生能在其中感受DIY樂趣。