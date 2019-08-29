薩諾斯回來了？南極洲群山驚見巨型「外星人臉」！

▲▼看這張「外星人」的臉！是薩諾斯回來了嗎？（圖／翻攝自Google Earth)

國際中心／綜合報導

有一名帳號ufo_scandinavia的幽浮迷，喜歡到處尋找外星人的蹤跡。日前他在Google Earth拍攝的衛星照片上查找時，又給他找到了驚人的發現！

他指出，衛星照片拍到：在南極州一處冰雪覆蓋的群山中，出現一 張巨型的「外星人」的臉，它有著清楚的眼睛、鼻子和嘴唇的輪廓。

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這張照片引發網友熱烈討論。有人看這張臉像是維京人，還戴著金屬頭盔。 不過，更多幽浮迷看過後，認為這裡出現過「外星文明」，而這張「臉」，正是「外星文明」留下的痕跡。

這張「臉」的表情手看起來有點痛苦。是不是有點眼熟？想起來了嗎？是的，《復仇者聯盟》裡的大魔頭薩諾斯！怎麼啦？是他在「向八方飛散」後，又回到地球來啦？又或者是在「復仇者們」發動「時間攔截」之前，他那顆被砍下的頭滾到這裡來了？

不過，down to earth(試用晶晶體)，據了解，這個畫面顯示的其實是風雪侵蝕下所形成的地貌。事實上，大自然是最棒的 彫刻家，藉著風、雪等力量，它可以塑造出任何讓人意想不到、鬼斧神工的作品！