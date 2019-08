狠夫「麥片＋海洛因」毒死哺乳妻　拒付贍養費…狂傳5900封訊息洩殺機

▲44歲的傑森涉嫌於2014年用海洛因毒殺妻子。(圖/翻攝自臉書「Christy Ann-Thompson Harris」)

記者吳美依/綜合外電報導

美國密西根州44歲男子傑森(Jason Harris)涉嫌2014年在牛奶麥片中摻入過量海洛因,預謀毒死還在哺乳的妻子克里斯汀娜(Christina Ann-Thompson Harris)。據悉,他曾向同事表示,因為不願給付贍養費,所以拒絕離婚,但是很想要雇用殺手除掉老婆,行兇前發送高達5900多則訊息、電子郵件和照片給一名神秘女子,喪妻後不久就與對方同居。

檢察官萊頓(David Leyton)指出,傑森曾經詢問同事,什麼藥物放進食物裡無色無味,「我們相信,他從別人手中取得海洛因,放進死者所吃的牛奶麥片裡。」他提到,嫌犯常常向手足、同事抱怨,「真想擺脫克里斯汀娜」,還問過如果開價5000元美金,要去哪裡才能雇用到殺手。

請繼續往下閱讀...

It comes nearly five years after her death was ruled an 'accidental overdose'

檢察官調查後也發現,傑森行兇前,與一名住在羅德島州(Rhode Island)的女子往來密切,傳送將近6000封簡訊、e-mail跟相片,甚至在妻子死後9天就買機票飛去約會。鄰居指出,克里斯汀娜死後不久,一個女人就帶著孩子搬進傑森家中同居。

►修圖修到厭世!這款CP值很可以

根據了解,克里斯汀娜去世時,還在親自哺餵4個月大的女兒,預先冷凍的母乳中也沒有檢測出任何藥物。一名同事向檢察官透露,她實在聽膩了傑森整天抱怨「好想甩掉老婆」,詢問為什麼不離婚,對方則回應,因為不想要失去孩子,也不想要付贍養費,所以乾脆雇用殺手或是下藥。

Man accused of murdering his wife with heroin-spiked cereal https://t.co/dpuWw1tB2i pic.twitter.com/TNxSAwOw8e

傑森被依一級預謀殺人罪、教唆殺人罪、使用管制藥物並導致死亡罪起訴,拒絕認罪或交保。辯護律師羅賓森(Nicholas Robinson)表示,當事人過去5年以來,都深深為妻子去世感到悲傷,也全力配合調查,「這些指控對於他和整個家族都是毀滅性的打擊。」

《每日郵報》報導,傑森向警方供稱,克里斯汀娜當天晚上似乎生病了,非常虛弱。他倒了一碗牛奶麥片給妻子,沒想到對方突然從椅子上跌落,當場昏厥,但是被問及為何不呼叫救護車時,卻拒絕回應。