49歲警衛暖勸跳橋少女「勇救1命」　19天後…花園中離奇自殺亡

▲英國49歲男子在A50公路勸阻少女跳橋,19天後卻離奇自殺身亡。(圖/翻攝Google Map)

記者吳美依/綜合外電報導

英國斯塔福郡(Staffordshire)一名49歲警衛馬托克斯(Alan Mattocks)7月28日在自家花園中輕生,他19天前才成功勸阻一名年輕女孩跳橋自殺,獲頒警局的感謝函,沒想到自己卻也無法走出內心折磨。結縭10年的妻子唐恩(Dawn)表示,先生是個「為了幫助別人而生」的愛家男人,從來沒有露出任何心理困擾的跡象。

Biker kills himself just weeks after the father of three is hailed as a hero for stopping woman from jumping off a bridge https://t.co/TcJXDw2Ut3

請繼續往下閱讀...

馬托克斯28日早上被發現陳屍花園中,已經沒有生命跡象。46歲的唐恩表示,夫妻倆前一天晚上出門約會時,一切都很正常,完全不曉得是什麼問題困擾著老公,「我的人生瞬間被顛覆了,大家都覺得非常震驚、不敢相信,因為他沒有表現出任何心理健康問題。我們從來沒有想過他會做出這樣的事。」

綜合外媒報導,馬托克斯7月上旬經過A50公路時,看見一名年輕女孩爬上大橋的欄杆,想要跳下去尋死。他立刻上前耐心地和對方談話,最後成功阻止一場悲劇。斯塔福郡警方為此致信,感謝拯救寶貴生命的英雄之舉。

Biker, 49, who stopped woman jumping off bridge kills himself just weeks later https://t.co/EPmmM77DZq

根據了解,馬托克斯是一名門房警衛,平常熱愛單車運動,經營社區中心,人緣非常好,還定期募款捐獻給兒童慈善機構。唐恩說,丈夫很熱心,「願意為別人做任何事」,「他非常愛家,總是溺愛著我,是派對上的靈魂人物,也是最好的伴侶,我真的很想念他。」

唐恩呼籲,如果內心正經歷著難以承受的折磨,一定要敞開心胸和身邊的人聊一聊。唐恩的姐姐表示,家族裡的每一個人都很難過,「我只要想到,他當初多麼痛苦,卻沒有辦法與我們聊一聊,就覺得非常傷心。如果感到情緒低落,一定要談談自己的問題。」

根據了解,馬托克斯身後留下3個孩子、哥哥與母親。他的葬禮將於28日舉行,預計會有超過100人出席。