冥王星回歸「9大行星」？NASA署長：我一直都是這麼學的

近日美國太空總署(NASA)署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)公開表態,「冥王星就是行星,我一直都是這麼學的!」挑戰過去13年間的學界主流共識。

自2006年國際天文學聯合會(IAU)公布新版行星定義起,冥王星(Pluto)就因為質量不到標準從「9大行星」中被剔除,但至今對於它到底是顆行星還是矮行星,仍被人們不斷討論。

根據《CNN》報導,布萊登斯坦在面對媒體時宣布,冥王星就是顆行星,隨後也在推特上說:「我就是這麼學的,而我堅持也捍衛這看法。」但他在被川普任命為NASA署長前並沒有科學背景,是一名共和黨籍眾議員,也曾任職海軍飛行員。

國際天文學聯合會2006年發表的新版行星定義提到,太陽系行星必須具備「質量足夠維持流體靜力平衡」、「軌道環繞太陽」與「具有清除『相似軌道上』其他天體能力」等3大要素,而冥王星條件不符合,降級為「矮行星」,自此展開學界對冥王星至今不斷的爭論。

