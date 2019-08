馬克宏宣布G7砸7億滅亞馬遜大火　馬奎斯：美國沒有承認提供協助

▲亞馬遜雨林大火。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳宛霖/綜合報導

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前宣布七國集團(G7)同意撥款2200萬美元(約新台幣7億元)「緊急救援資金」,協助巴西滅亞馬遜森林大火。美國白宮國家安全委員會發言人加勒特馬奎斯(Garrett Marquis)表示,「美國隨時準備幫助巴西滅火,但不同意G7的這項聯合提議,因為並沒有和巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)進行協商。」

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,馬奎斯表示,美國在保護亞馬遜森林上有「悠久的歷史」,透過8000萬美元(約新台幣25億元)的「亞馬遜生物多樣性保護夥伴關係」來做出努力,另外,美國已準備好隨時協助巴西滅火,但不同意這項聯合提議,因為並沒有和巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)協商,目前最具建設性的方式就是巴西政府能夠針對G7峰會提出的對亞馬遜大火金援的協議出面討論。

川普在缺席氣候會議,代替參加的是一位美國國家安全委員會官員。白宮表示,這是因為總統已安排和德國、印度舉行會談。此外,馬克宏在宣布G7援助時表示,美國是支持這項協議的,雖然川普沒有參加G7的氣候問題會議,美國在生物多樣性和亞馬遜大火議題上,和我們站在同一陣線。

▲法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)宣布G7同意撥款2200萬美元協助滅亞馬遜森林大火。(圖/路透)

CNN稱美國政府的這項聲明和博索納羅的擔憂互相呼應。馬克宏宣布G7要用2200萬美元協助後,博索納羅卻並不「領情」,認為侵犯巴西主權,根本是另有所圖。博索納羅表示,馬克宏為「拯救」亞馬遜而製定「聯盟」計劃,將巴西「視為殖民地或無人區。」

然而,剛拒絕G7援助的巴西在27日決定接受英國的1200萬美元的援助,並在27日提出接受G7協議的可能條件。博索納羅表示,如果馬克宏收回所謂的侮辱性話語(巴西對亞馬遜沒有主權)會重新考慮。

The US stands ready to assist Brazil in efforts to combat fires in the Amazon. We didn’t agree to a G7 initiative that failed to include consultations w/ @jairbolsonaro. The most constructive way to assist w/ Brazil's ongoing efforts is in coordination w/ the Brazilian Gov. (1/2)





The United States has a strong history of meaningful engagement in Brazil on conservation, forestry, and biodiversity, including the $80 million Partnership for Conservation of Amazon Biodiversity. (2/2)