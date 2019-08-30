楊冪Angelababy露A4腰超驚艷！機場私服複製貼上　網：差點認錯人

▲楊冪機場私服包緊緊，神似好友Angelababy讓網友差點認錯。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪與Angelababy（楊穎）高顏值備受粉絲喜愛，兩人不光是好友，穿衣風格也日漸相似，女強人身兼空中飛人的她們，近日先後出入機場，私服打扮乍看之下傻傻分不清楚，同樣包緊緊唯獨露出纖細小蠻腰，讓網友差點認錯人。

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▲楊冪機場造型隨性時尚，露出纖細螞蟻腰令人驚艷。（圖／CFP）



楊冪與Angelababy的穿衣風格相近早就不是秘密，一旦同框也勢必引起話題。28日楊冪穿著緊身黑色上衣搭配棉質運動褲，宛如居家少女一般現身機場，戴上黑色漁夫帽以及口罩，低調之餘流露出個性時尚感，一頭披肩長直髮星味藏不住。

最引人注目的就是纖細的螞蟻腰，在白皙肌膚的襯托下更加迷人，其實楊冪的招牌A4腰早就一鳴驚人，不僅火上熱搜，私下穿衣品味也深受好評。

▲Angelababy現身機場，以Alexander Wang運動背心大秀好身材。（圖／翻攝自微博）

相差一天，27日Angelababy以隨性裝扮亮相，两人穿衣風格實在令人傻傻分不清楚。Angelababy戴起BALENCIAGA 巴黎世家招牌黑帽，十分低調卻星味十足。穿著Alexander Wang運動背心搭配SPMA x ZJY 亮黃色開衫，選擇將釦子全部打開，大方展現纖細腰身。

下方配上落地寬褲，腳踩LOST GENERAL高筒軍靴將身材比例襯托得恰到好處，帥氣之餘不失性感女人味。不過也被網友質疑，「穿衣越來越像楊冪」、「差點認錯人」、「楊冪腰更美。」

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