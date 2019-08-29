宇宙散落大量黃金和金箔　最新證實全來自於中子星碰撞

▲人類首次觀測到中子星撞擊產生黃金的過程。（影片／翻攝自Georgia Tech）

實習記者陳宥芯／綜合報導

英國皇家天文學會月報（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）28日指出，科學家於2017年8月首次觀察到中子星碰撞會產生重力波、光與黃金、鉑金、銀等多種超重元素後，將它稱為「Kilanova」，近期科學家終於研究出中子星爆炸為何會有重金屬的過程和原因。

科學家表示，他們把2016年8月觀察到的「GRB160821B」伽瑪射線爆炸紀錄拿出來和「Kilanova」對照發現，兩者同樣是在融合的過程中產生引力波，並伴隨著短而弱的伽瑪射線爆炸，此外，「GRB160821B」在爆炸之後，瞬間創造了數百個小行星大小的黃金和白金，這也間接證實了「Kilanova」為何能產生大量重金屬。

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▲中子星爆炸產生巨大雲團，而箭頭處則為黃金。（圖／翻攝自Global Science）

據馬里蘭大學天文學家特洛仄（Eleonora Troja）博士指出，「Kilanova」可能來自黑洞和中子星的融合，但目前對於爆炸事件是否會影響X射線，紅外線，無線電和光學觀測中產生不同的成果，還有待研究。

同樣來自馬里蘭大學的杰弗裡瑞安（Geoffrey Ryan）博士也表示，這些超重元素可能來自於一顆擁有超強磁力且超大質量的中子星，通常都稱它為「磁星」，但按理論來看，每顆中子星應該都會減緩甚至停止重金屬的產生，最新研究分析卻顯示，這些超重元素重能以某種方式逃脫剩餘殘物的淬火影響，進而變成重金屬。