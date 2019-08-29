NASA署長力挺恢復9大行星　支持者淚：讓冥王星再次偉大　

▲ 冥王星（右）自2006年起與榖神星（左）、鬩神星（中）等被歸類為矮行星。（圖／達志影像）

實習記者許祐誠／綜合報導

自從冥王星被踢出「九大行星」行列，並被降級為矮行星之後，成為近年來科學界的熱門議題。近日，美國太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）加入戰局，在推特上表態支持冥王星是行星的立場。他表示，「在我看來，冥王星就是行星。我堅持自己的想法，我就是這麼學的，所以我捍衛這個想法。」

‘Pluto is a planet’ rebellion inside NASA



The Statement by #NASA administrator Jim Bridenstine has sparked an outpouring of support for #Pluto on Twitter. Where do you stand? Do you believe that Pluto is a #planet, regardless of what the big #space companies say? pic.twitter.com/QpWT89TJSH

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根據CNN報導，布萊登斯坦沒有科學背景，他在加入NASA之前，曾在國會和海軍單位服務，每當冥王星降級周年紀念日時，他發表宣言時肯定相當痛苦。冥王星於1930年被天文學家湯博（Clyde William Tombaugh）發現後，便加入行星行列，成為9大行星之一，期間卻因為發現與冥王星質量相當的冰制天體，加上矮行星鬩神星的質量甚至比冥王星多出27％。因此，國際天文學會便於隔年重新定義行星概念。

新定義發布後，由於冥王星只符合「環繞恆星運轉」和「呈現球形」的2項條件，卻無法滿足「行星必須清除軌道領域的其他物體」的條件，從此被降為矮行星，也引起許多有關冥王星身分的許多爭議。2018年2月，愛爾蘭6歲女童歐康諾（Cara Lucy O`Connor）甚至寫信列出多項理由，希望NASA可以恢復冥王星的「身分」。

對於布萊登斯坦的公開表態，許多冥王星支持者紛紛出面聲援，「冥王星就是一顆行星」、「沒錯，任何人說其他話會讓我難過」、「小時候就是這樣學的」、「冥王星將再次偉大」，但許多反對者則認為，「小時候的學習只是科學論證的其中之一」、「那傢伙不是天文學家，甚至沒有資格經營NASA」、「政客應該把定義交給科學家」、「除非你想要太陽系中擁有100顆行星，否則就不是。」