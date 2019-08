NASA署長力挺恢復9大行星　支持者淚：讓冥王星再次偉大　

▲ 冥王星(右)自2006年起與榖神星(左)、鬩神星(中)等被歸類為矮行星。(圖/達志影像)

實習記者許祐誠/綜合報導

自從冥王星被踢出「九大行星」行列,並被降級為矮行星之後,成為近年來科學界的熱門議題。近日,美國太空總署(NASA)署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)加入戰局,在推特上表態支持冥王星是行星的立場。他表示,「在我看來,冥王星就是行星。我堅持自己的想法,我就是這麼學的,所以我捍衛這個想法。」

‘Pluto is a planet’ rebellion inside NASA



The Statement by #NASA administrator Jim Bridenstine has sparked an outpouring of support for #Pluto on Twitter. Where do you stand? Do you believe that Pluto is a #planet, regardless of what the big #space companies say? pic.twitter.com/QpWT89TJSH

根據CNN報導,布萊登斯坦沒有科學背景,他在加入NASA之前,曾在國會和海軍單位服務,每當冥王星降級周年紀念日時,他發表宣言時肯定相當痛苦。冥王星於1930年被天文學家湯博(Clyde William Tombaugh)發現後,便加入行星行列,成為9大行星之一,期間卻因為發現與冥王星質量相當的冰制天體,加上矮行星鬩神星的質量甚至比冥王星多出27%。因此,國際天文學會便於隔年重新定義行星概念。

新定義發布後,由於冥王星只符合「環繞恆星運轉」和「呈現球形」的2項條件,卻無法滿足「行星必須清除軌道領域的其他物體」的條件,從此被降為矮行星,也引起許多有關冥王星身分的許多爭議。2018年2月,愛爾蘭6歲女童歐康諾(Cara Lucy O`Connor)甚至寫信列出多項理由,希望NASA可以恢復冥王星的「身分」。

對於布萊登斯坦的公開表態,許多冥王星支持者紛紛出面聲援,「冥王星就是一顆行星」、「沒錯,任何人說其他話會讓我難過」、「小時候就是這樣學的」、「冥王星將再次偉大」,但許多反對者則認為,「小時候的學習只是科學論證的其中之一」、「那傢伙不是天文學家,甚至沒有資格經營NASA」、「政客應該把定義交給科學家」、「除非你想要太陽系中擁有100顆行星,否則就不是。」