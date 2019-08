排球奶網紅自認性感炸...動「妹妹手術」血崩險死：還想再一次

▲加拿大網紅著迷整形。(圖/翻攝自IG/xomarym)

現今整型技術發達,但有越來越多人著迷於動手術,改造成自己想要的樣子。加拿大的24歲網紅梅格達蓮(Mary Magdalene)就是這樣,已經擁有排球奶以及誇張比例的翹臀,還打算「整」自己的下體,沒想到在手術過程中差點就失去性命,不過梅格達蓮表示,之後絕對會再繼續嘗試。

梅格達蓮已經擁有驚人的外型,包含胸前的「排球奶」,一身酷炫刺青,加上非常厚的嘴唇,在IG上已經有超過11萬名粉絲。英國《太陽報》報導,梅格達蓮動過的手術包含眉骨提升、脂肪移植到臉頰與下巴兩次、鼻子動了三次,胸部及提臀手術也各動了三次,還有20次的牙齒美白,以及數不清的豐唇手術。



不過她動了一個特殊的手術,重整自己的陰部,「在手術中我真的一度差點死亡,接受了兩次的輸血,醫生說我失血過度,整個人變得很蒼白,他也以為我不行了」。幸好梅格達蓮死裡逃生,但之後的一個禮拜她都覺得噁心想吐,原因是對移植的血液產生過敏反應。

儘管有這次的瀕死經驗, 梅格達蓮提到,她未來並不會停止繼續動整型手術,「這真的很讓人上癮」。

梅格達蓮提到,她從21歲開始接受整形手術,第一個手術是豐胸,之後就越做越上癮,現在的她對於自己的外型感到很滿意,「我愛我自己身上每一個部分,當我看著鏡子,我覺得自己超性感」。

也因此特別的外型,梅格達蓮常會招來路人或網友的指點,有些是讚美,但有些是惡意批評,「有的人光看外表就覺得我是壞人,他們真的很惡毒,大家看到我都只想跟我上床,其實我只是個宅宅的怪胎而已」,不過也有的網友會表達支持,「有人告訴我,我幫助他們對自己更有信心,也不再一直批評自己」。