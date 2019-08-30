擁有多個卡夾與鈔票層！PORTER推出軍事風iPhone手機保護套

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軍事風近年被廣泛的運用於服飾、鞋款、配件上，其中，來自日本的PORTER便是一個善長利用該風格的品牌。日前，PORTER帶來了一款以軍袋作為設計靈感的iPhone X與iPhone XS的手機保護套，同時，此款手機保護套也擁有著與眾不同的設計。

▲「PORTER RADAR」手機保護套。（圖／翻攝自PORTER）

由PORTER帶來的手機保護套名為「PORTER RADAR」，其材質使用尼龍製成，並於外部設計軍袋、拉環與手把；內部則設計了5個卡片夾層與鈔票夾層。然而，此款「PORTER RADAR」的優勢在於多功能，不但為一款手機保護套，還能夠作為簡易零錢包使用，對於時常旅遊或是懶得帶錢包的人來說，絕對是一大福音。

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▲外部設計軍袋、拉環與手把。（圖／翻攝自PORTER）

▲內部設計了5個卡片夾層與鈔票夾層。（圖／翻攝自PORTER）

此款「PORTER RADAR」手機保護套，共推出2色，分別為海軍藍與橄欖綠，並預計將在9／7登陸KURA CHIKA BY PORTER台北旗艦店、台中店、統一時代店以及漢神巨蛋店，售價為台幣5,300元，有興趣的朋友，發售當天記得前往購買哦！

▲配色為海軍藍與橄欖綠。（圖／翻攝自PORTER）

此外，早在Fendi 2019秋冬大秀中曝光的Fendi X PORTER聯名系列，最近也迎來了正式發售，其中，雙方帶來以Fendi經典的Baguette與Peekaboo為原型打造的包款，而Baguette共有4種配色，分別為紅、藍、黑、灰色；Peekaboo則提供黑、灰2色。

▲Baguette共有4款配色。（圖／翻攝自PORTER）

▲使用尼龍材質製成。（圖／翻攝自PORTER）

目前該系列已於8／27開放預購，截止日期為9／1，後續將於9／2在日本Fendi旗艦店、PORTER表參道店以及PORTER官網開賣，而Baguette與Peekaboo的售價分別為日圓239,000元（約台幣72,000元）、日圓406,000元（約台幣122,000元）。

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