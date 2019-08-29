美前駐聯大使：若北京成功鎮壓香港　下個就是台灣

▲海利。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）投書《福斯新聞》指出，中國影響香港的舉動，將讓美國在亞太地區的盟友陷入危險。她認為，中國的政治、外交、經濟與軍事行動都有越來越擴張的跡象，如果中方不會替「壓垮香港」付出代價，下一個舉措可能就是使用武力掌控台灣。

海利寫道，香港與紐約市差不多大，是國際間領先的金融中心之一，回到1997年，英國把主權移交給中國，前提是要保留民主。隨著反送中運動的進行，海利認為中國政府想要控制自己的人民、香港並進一步擴展到亞洲地區，這使得美國的利益處於危險之中。

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文中指出，中國侵蝕香港的自由，如果沒有因此付出沉重代價，整個亞洲都會更加陷入危機，「美國絕對不想與中國開戰，這代表我們不想鼓勵中國官員採取行動，讓世界更不穩定、不安全。美國人應該明白，香港的命運，是我們面臨巨大風險的更大戰略藍圖的一部分。」

海利認為，如果反送中運動持續下去，中國政府有2個選擇，一個是讓步，允許香港人民保留他們的自由，就像先前所承諾的，「或是可以鎮壓香港人，考量到習主席的過去，我們有擔心最壞情況的理由。」

「中國有權使用武力結束香港的抗議運動，沒有外部力量可以阻止，美國不會也不該為香港開戰。」海利表示，然而，若是國際間什麼都不做，中國可以採取暴力手段卻不受懲罰，亞洲的安全又會是什麼情況，「中國可能會決定，也有能力用武力控制台灣。」

文內寫道，如果中國攻擊台灣，整個亞洲地區都會擔心，中方下一步的軍事力量會把手伸到哪裡，「除了香港與台灣的問題，中國現階段實施龐大的『債務陷阱』外交政策，旨在加強控制發展中的國家。」

▲反送中運動尚未結束。（圖／記者黃彥傑攝）



海利認為，對於中國對香港採取的行動，國外勢力都是軟弱回應，這可能會讓中國官員猜測，即使控制台灣也能躲過嚴重後果，將帶來爆炸性的結果，「美國在法律上承諾支持台灣的國防政策，我們提供武器給台灣。美國官員幾十年來一直警告，中國不能試圖透過武力改變台灣的地位。」

海利最後寫道，如果中國攻擊香港，過往的商業行為就必須結束，中方若是知道這個結果，發動攻擊的可能性也就更小，「此外，中國發動這樣的攻擊，會讓世界再次明白自由國家與專制政權之間的巨大差異。這就是為何香港很重要。」

不少香港網友29日淩晨透過臉書PO照片指出，路上看到解放軍軍車、裝甲車、運兵車等在全港多區出現。《新華社》則於29日淩晨3點多時快訊推播指出，這是「年度正常例行行動」。

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