亞馬遜狂燒！4個月嬰「咳到變紫」服用抗生素　媽氣喘送急診

▲亞馬遜雨林大火帶來濃煙。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

亞馬遜雨林遭大火吞噬，連帶影響周邊地區民眾的健康狀況。母親薩拉（Sarah Nachiro）就與家人待在家中，窗戶緊閉，然而，她4個月大的兒子亨里克（Henrique）還是瘋狂咳嗽，咳到臉部都發紫。薩拉痛批巴西政府，「這是犯罪，完全不尊重全體人民，特別是兒童。」

《華盛頓郵報》報導，巴西城市韋柳港（Porto Velho）上空籠罩著有毒煙霧，如今，病人湧入醫院等著看診。8月的前3周，韋柳港的兒童醫院接收400多名患有呼吸道疾病的孩童，是平均數量的3倍；隨著亞馬遜熱帶雨林大火的蔓延，環境危機開始影響大眾的健康。

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巴西西北部阿克雷州（Acre）同期報告4.7萬件呼吸道疾病相關病例，公共衛生診所的隊伍越來越長，官員則表示正在招募更多員工。韋柳港兒科醫師坎波斯（Izaura de Campos）說，每年都會遇到火災與煙霧的問題，今年則是最糟糕的情況。

醫師認為，兒童與老人最容易罹患與濃煙相關的疾病，但任何吸入汙染物的人都可能受到影響，這些有毒物質有機會加劇氣管、支氣管炎，若是長時間接觸，也會增加罹癌風險。

▲雨林大火不只是環境問題，還影響民眾的健康。（圖／路透）



巴西聖保羅州（Sao Paulo）專門研究呼吸問題的醫師阿貝克斯（Marcos Abdo Arbex）表示，「只要一天暴露在這些汙染物，就會對健康產生嚴重影響。」然而，對於住在火勢順風處的居民來說，很難逃離惡劣的環境；韋柳港當局已呼籲，應待在家並關窗，避免出外運動。

4個月大的亨里克一直咳嗽，由於感冒以及呼吸急促，必須使用抗生素。母親薩拉自己也曾氣喘發作，兩次前往急診室，她氣憤政府對於環境的作為，影響到國民的健康。

事實上，亞馬遜地區的野火在乾季時很常見，但今年卻是例外，熱帶雨林光是8月就發生2.5萬多起的火災，創下9年來新高。遺憾的是，大火可能還會持續幾個月，繼續讓濃煙飄散到遠處。

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