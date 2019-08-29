威尼斯／倪妮金縷衣上身搶當性感后　鍾楚曦浪漫深V拼了

▲倪妮、鍾楚曦是威尼斯影展開幕紅毯上兩張東方臉。（圖／翻攝倪妮工作室、王小呆微博）



記者張妤瑄／綜合報導

第76屆威尼斯影展熱鬧開幕，大陸女星倪妮、鍾楚曦是紅毯上亮麗的兩張東方臉孔，她們此次皆有志一同的選擇深V禮服飆性感，只見倪妮選擇金縷衣戰袍應戰，鍾楚曦則穿Armani Prive訂製服浪漫登場，雖然風格各異，但兩人的特色也似乎都被禮服氣場給壓過去。

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▲倪妮穿上GUCCI金縷衣，本身仙氣有被壓下去的感覺。（圖／翻攝倪妮工作室微博）



倪妮氣質仙氣，這回選擇一套霸氣的禮服，由GUCCI操刀訂製的金色禮服，在雙肩採用立體荷葉袖凸顯肩線，深V領口處有標誌性2D蝴蝶結，可說是集中火力只為讓倪妮在紅毯上更顯眼，但沒想到如此「張力又霸氣」的禮服，將倪妮仙氣壓下去，個人特色都隱沒在禮服之下。

▲倪妮這件GUCCI訂製戰袍，霸氣十足。（圖／翻攝倪妮工作室微博）



鍾楚曦選穿Armani Prive（亞曼尼訂製系列）秋冬高級訂製服，桃粉色與黑色紗質拼接出浪漫飄逸感，這件在肩部做了一朵立體黑紗花朵，也有壓過鍾楚曦氣場之感，浪漫又性感之餘，不免稍嫌巨星氣場不足。

▲鍾楚曦穿Armani Prive花朵禮服，個人特質也被肩上的大花壓下去。（圖／翻攝王小呆、鍾楚曦工作室微博）



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兩位東方女星在揭幕飆性感到位，但論氣場還沒找到相得益彰的禮服，不過倪妮在晚宴時換上一套裸膚色紗質禮服，反而將她仙女氣場全逼出來，仙到不行，為自己扳回一城。

▲倪妮出席晚宴時，換上輕紗禮服，與她個人仙氣更合拍。（圖／翻攝倪妮工作室微博）