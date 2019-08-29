潮牌FOREVER 21準備申請破產保護　貿易戰讓買氣更差了

▲Forever 21曾風靡一時，如今卻驚傳破產。（圖／記者張一中攝）

實習記者陳宥芯／綜合報導

據消息人士28日指出，美國快時尚品牌Forever 21驚傳正準備申請破產保護，由於該公司近期債務重組已呈現停滯狀態，導致資金周轉不靈，能執行的替代方案變得越來越少，因此，決定申請破產保護以利重新出發。對此，目前Forever 21還沒有立即做出回覆。

《彭博社》報導，Forever 21近日向顧問團隊討論，想要重組多年來的部門債務，以提高資金流動性，然而該公司卻已經停止與可以借貸的銀行進行談判，導致無法融資，僅管目前還有其他替代方案，但內部研討後最終仍決定將目標轉向申請破產保護，希望藉此能撤銷掉未獲利的店家，並順利進行債務重組。

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據悉，眾多有財務困難的零售商，通常都位於購物商場中心或是精華地段，導致他們需要負擔極為昂貴的租金，但隨著社會的經濟不景氣和各國貿易戰開打，消費者數量逐年變少，營收也漸漸由賺錢轉為賠本，而這些想要申請破產保護的零售商，通常都會涉及到店家倒閉潮，因為他們希望能藉此破壞與虧損店家的租約並減少貸款，以利公司之後能重新發展。

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