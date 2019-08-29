亮･珠寶／Chaumet天空主題貼人心　頂級珠寶收服藏家

▲Liels de Chaumet頂級珠寶系列以蒼穹為主題，受到好評。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet 7月於摩納哥發表以蒼穹為主題的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列，邀全球VIP鑑賞，短短4天傳來銷售捷報，90多件作品中，約三分之二件珠寶迅速獲得珍藏，獲得青睞的主因是設計主題貼近人心、工藝藏巧思、彩色寶石崛起，全球巡迴首站抵達台灣，展出當中34件新作。

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▲天空的居民主題兩款Parade胸針姿態靈動。

主題貼近人心

相較於靈感源自國家文化的珠寶設計，大自然主題的珠寶比較不受強烈而鮮明的文化侷限，更能自在發揮，但花、草或動物意象珠寶各家都有，如何吸引目光？Chaumet選擇了天空，將Les Ciels de Chaumet區分為天空的現象、天空的情緒、天空的顏色、天空的居民等4大主題，你我都不陌生的天空現象，化為永恆珠寶，成功引起共鳴。

▲演繹陽光穿過雲層的Nuages D’Or 項鍊（左），同系列主鑽約5.02克拉D、IF等級枕形鑽戒。

工藝藏巧思

以天空的情緒主題中Nuages D’Or 項鍊為例，運用圓弧線條構成朵朵浮雲，予人無比輕盈的感受，但穿透雲朵的太陽光芒線條相當銳利，形成極大反差，鑲嵌22克拉與18.88克拉金黃色斯里蘭卡藍寶石，演繹陰天陽光穿透雲層的現象。

▲模特兒佩戴靈感源自極光的Passages項鍊（左），Étoiles Étoiles 18K白金創意複雜功能腕錶。

彩色寶石崛起

很明顯，寶石界的「四大天王」紅寶石、藍寶石、祖母綠與鑽石，不是Les Ciels de Chaumet系列的主打，Chaumet想傳達的是整體的設計氛圍，採用更符合設計意象的彩色寶石，天空的現象主題中，推出靈感源自極光的Passages項鍊，迴旋的線條代表極光閃動的現象，而顏色各有特色的帕拉依巴碧璽，則呼應極光的顏色。

▲天空的顏色主題Soleil Glorieux 18K白金和18K黃金冠冕，預計9月初抵台亮相。