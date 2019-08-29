罕見1年2次！北韓今開最高人民會議　金正恩出席與否引關注

▲ 金正恩4月在最高人民會議中再度被推舉為國務委員會委員長，成為真正的「國家元首」 。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓第14屆最高人民會議29日在平壤召開，議程可能包括修憲修法、制定國家政策基本原則、通過重要國家單位人事及預算案等。北韓最高人民會議通常每年4月登場，今年卻二度召開會議，實屬罕見。

今年4月11日至12日舉行的最高人民會議中，由3月在代議員選舉中勝出的「金正恩二期」班底通過修憲案及人事案，也議決2020年預算案。當時領導人金正恩在2月與美國的河內峰會破局後，發表平壤當局未來走向及對內外政策，也是他掌權後首度在施政演說中表明對無核化協商及南北韓關係的立場。

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北韓過去僅2012年及2014年曾在1年內二度舉行最高人民會議，今年距離4月的會議僅經過短短4個月便再次召開，且北韓宣稱阻礙無核化協商重啟的美韓軍演也剛結束，使各界對此次議程相當好奇。

金正恩6月在板門店與美國總統川普短暫會面，雙方協議2至3周內重啟實務協商。金正恩接著又向川普發出親筆信，表示有意在美韓軍演結束後重啟協商，但截至目前為止尚未履行承諾。因此，金正恩是否出席今天的會議及其是否釋出對外訊息，引起各界關注。