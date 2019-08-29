快訊／朴槿惠、三星李在鎔部分二審判決撤銷　閨密門案發回高院

▲ 三星太子李在鎔二審獲判緩刑，當庭釋放。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓2016年爆出閨密門案，大法院今（29）日下午2時（台灣時間1時）宣讀前總統朴槿惠及三星集團副會長李在鎔的終審判決結果。朴槿惠涉及收賄及濫權等多項罪行，但此前一二審法庭未依公職選舉法針對賄賂罪名獨立宣判。大法院宣布，撤銷二審判決，朴槿惠及李在鎔有罪部分須發回首爾高等法院更審，無罪判決則維持原審。

二審法院認定朴槿惠收受的三星相關賄賂金額達80多億元（約新台幣2億元），2018年8月判處25年徒刑及200億（約新台幣52億元）罰金；崔順實則重判20年。李在鎔2017年8月被地院判決貪腐等罪名成立，但隔年2月二審法院僅認定李在鎔行賄36億元（約新台幣9千萬元），改判緩刑並當庭釋放。

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朴槿惠及李在鎔同樣涉入閨密門案，二審判決卻大不相同，最大癥結點在於對賄賂的認定。三星集團送給崔順實女兒鄭維羅的3匹馬價值達到34億（約新台幣8787萬元），是否被視為賄賂成為終審判決的關鍵。大法院稍早宣布，三星送給鄭維羅的馬匹確實屬賄賂。

▲ 閨密門二審後，朴槿惠累積刑期達33年。（圖／視覺中國CFP）

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